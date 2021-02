Versorgung in Wülfrath : Awo versorgt Hungrige jetzt auch mit rollendem Mittagstisch

Damit Essen warm bleibt, wird es meist in Thermoboxen geliefert. Foto: dpa-tmn/Felix Kästle

Wülfrath Profitieren können Senioren, Menschen mit Behinderung und Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage sind, mittags etwas zu kochen. Ihnen bietet die Awo täglich ein Mittagsmenü inklusive Dessert an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) „Flott in den Pott“, das Verpflegungsangebot der Arbeiterwohlfahrt (Awo), nehmen in der Regel zwischen 40 bis 50 Wülfrather in Anspruch – und die allermeisten von ihnen sind laut Awo-Begegnungsstättenleiterin Cornelia Weimer Stammgäste. Die Awo sattelt jetzt beim Service drauf, denn ab Montag, 22. Februar, soll es auch einen täglichen „Rollenden Mittagstisch“ geben, der Älteren zwischen 12 und 13 Uhr frisch gekochtes Essen liefert. Profitieren können Senioren, Menschen mit Behinderung und Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage sind, mittags etwas zu kochen. „Wir bieten ihnen ein Mittagsmenü inklusive Dessert an,“ erläutert Awo-Vorsitzender Peter Zwilling.

Interessierte müssten das Menü bis zum Vortag um 10 Uhr bestellen. Lediglich für den ersten Liefertag des neuen Angebots – da gibt es übrigens Sülze mit Bratkartoffeln, sauer Gurke und Dessert – sollte die Bestellung bereits bis Donnerstag, 18. Februar, 10 Uhr, eingegangen sein. Der Vorlauf werde gebraucht, um zu ermitteln, wie viele Wülfrather interessiert sind, damit Einkauf und Verteilung gestaltet werden können – „Logistik eben“, erläutert Cornelia Weimer.Das Mittagsmenü werde dann für 6,50 Euro nach Hause geliefert. Für einen Euro weniger, also für 5,50 Euro, könne es aber nach wie vor auch zwischen 12 und 13 Uhr bei der Awo abgeholt werden. Wülfrather und Mettmanner Awo arbeiten dafür eng zusammen: In Mettmann wird gekocht und anschließend in Wülfrath ausgefahren und verteilt. Sobald sich die Corona-Lage entspannt und der Awo-Treff wieder öffnet, kann das Essen auch wieder wie gewohnt im Treff an der Schulstraße eingenommen werden – denn in Gesellschaft schmeckt das Essen schließlich noch besser und es kann anschließend noch geplauscht werden.

Den Speiseplan bekommen die Abonnenten frühzeitig bei der Essensauslieferung, er kann aber auch angefordert werden und steht im Internet unter www.awo-wuelfrath.de sowie auf der Facebook-Seite bereit. Für die durch Corona nötig gewordene höhere Flexibilität bei der Versorgung älterer Wülfrather braucht die Awo allerdings noch ehrenamtliche Helfer, die Zeit haben, um das Essen in der Mittagszeit auszuliefern.