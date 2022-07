Treffpunkt Schulstraße : Endlich wieder gemeinsam feiern

Wülfrath Das Sommerfest ist der Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Arbeiterwohlfahrt. Nach der Corona-Pause stellten sich jetzt wieder viele Besucher ein.

„Wir haben viele Stühle für viele Gäste gestellt“, sagt Cornelia Weimer, Leiterin des Awo-Treffs an der Schulstraße. „Es können 150 Leute kommen.“ Nach zwei Jahren Zwangspause konnte die Arbeiterwohlfahrt, kurz Awo, in Wülfrath endlich wieder ihr Nachbarschafts- und Sommerfest feiern. „Ich könnte vor Freude hüpfen, dass wir wieder hier zusammen sind“, rief Cornelia Weimer bei ihrer Begrüßungsrede begeistert von der Bühne.

Wie sehr den Seniorinnen und Senioren das Fest gefehlt hat, ist an den fröhlichen Gesichtern und dem munteren Geplauder zu erkennen. „Für so eine Begegnungsstätte ist Begegnung eben das Wichtigste“, betont Peter Zwilling, Vorsitzender der Wülfrather Awo. Zwar laufen die Veranstaltungen bereits wieder regelmäßig seit März diesen Jahres, „aber das Sommerfest ist der Höhepunkt“, so Zwilling. Es dient auch dazu, mit den unmittelbaren Nachbarn in Kontakt zu kommen. „Wir haben hier unsere Veranstaltungen und dann wird rundum alles zugeparkt“, sagt Peter Zwilling, „mit dem Sommerfest wollen wir etwas zurückgeben.“