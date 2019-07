Wülfrath : Awo feiert den Sommer mit viel Musik

Der MGV-Sängerkreis lieferte beschwingte Lieder und sorgte so für gute Laune. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Zum zweiten Mal organisierte Awo-Leiterin Cornelia Weimer ein Sommerfest, und viele Gäste folgten gerne ihrer Einladung.

Zufrieden schaut sich Cornelia Weimer im großen Saal der Awo um: Jede Menge Besucher sind zum großen Sommer- und Nachbarschaftsfest gekommen, sitzen an den Tischen und unterhalten sich. Zusammen mit dem Awo-Vorsitzenden Peter Zwilling begrüßt die Leiterin der Seniorenbegegnungsstätte nicht nur die große „Awo- und ZWAR-Familie“, sondern auch die vielen ehrenamtlichen Helfer, Kuchenbäcker sowie den Landtagsabgeordneten Martin Sträßer und die stellvertretenden Bürgermeister Wolfgang Preuß und Andreas Seidler.

Es ist bereits das zweite Sommerfest, das Cornelia Weimer organisiert hat. „Jetzt hat man natürlich mehr Erfahrungswerte und kann besser improvisieren“, erzählt sie. Und zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr auch eine Art Biergarten vor dem Haus, Tische und Bänke an denen man Kaffee und Kuchen oder eine leckere Grillwurst genießen kann. „Außerdem haben wir auch die Nachbarn eingeladen und hoffen, dass sie zahlreich erscheinen“, berichtet die Awo-Leiterin. „Unser Haus ist für alle offen“, betont sie. „Man muss nicht gleich Mitglied werden, um die zahlreichen Angebote nutzen zu können.“ Und die gibt es an der Schulstraße reichlich: Vom gemeinsamen Mittagessen über Massagen und Sport bis hin zu Musik und Tanz ist alles dabei. „Auch unsere Kegelbahn, die unter anderem von der Keglervereinigung für Liga-Spiele genutzt wird, wollen wir heute vorstellen.“