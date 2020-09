Wülfrather Geselligkeit : Autoren stellen Theken-Buch im Kulturbistro vor

Heiko Beneke (links) und Thomas Reuter erzählen, was und wen sie bei der Recherche so alles erlebt haben. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Sie werden dann nicht nur vorlesen, sondern auch berichten, wie sie bei der Recherche vorgegangen sind und was sie bei der Arbeit an „Wülfrather Theken“ in den vergangenen zwei Jahren erlebt haben.

(RP) An Wülfrather Theken“ heißt das Buch, in dem Heiko Beneke und Thomas Reuter, zwei Wülfrather Jungs, über Geschichte und Geschichten aus Wülfrather Gastlichkeiten erzählen. Das tun die beiden auch am Freitag, 25. September, im Kultur-Bistro der Arbeiterwohlfahrt, Schulstraße 13.

Sie werden dann nicht nur ihr Buch vorstellen, sondern auch berichten, wie sie bei der Recherche vorgegangen sind und was sie bei der Arbeit an „Wülfrather Theken“ in den vergangenen zwei Jahren erlebt haben. Für das Kultur-Bistro bringen sie auch einen Zeitzeugen mit, der bei der Erstellung des Buches viele Hintergrundinformationen liefern konnte. „Es soll aber keine reine Lesung oder Buchschau werden. Wir möchten die Besucher einbinden. Sicher kann jeder eigene Geschichten und Erinnerungen einbringen“, sagt Heiko Beneke.

Wie immer zum Kulturbistro kommt etwas Passendes auf Tisch und Teller. Wie früher an Wülfraths Theken üblich, werden selbst gebratene Frikadellen (im Vatikan hießen sie immer Bratklopse) mit Ärpelsschlot (Kartoffelsalat) gereicht. Es soll so gesellig zugehen, wie es die aktuellen Hygiene-Vorschriften erlauben.