Premiere fürs Autokino Wülfrath : Autokino ändert Programm zum Auftakt

„Film ab!“ in Wülfraths erstem Autokino an der Henry-Ford II-Straße. Foto: Valeska von Dolega

Wülfrath Ursprünglich war eine 14-Uhr-Vorstellung am PremierenFreitag geplant. Nun startet das Autokino Wülfrath nicht mit den „Angry Birds“, sondern am Nachmittag mit einer Vorstellung der „Eiskönigin“. Ein Glanzlicht dürfte die Abendvorstellung mit dem Film der Toten Hosen „Weil du nur einmal lebst ...“ auf dem Parkplatz von Knorr-Bremse werden.

Das Autokino in Wülfrath ist startklar. „Hiermit laden wir Sie herzlich zur Vorstellung des Filmes „Eiskönigin 2“ am Freitag um 17 Uhr auf dem Parkplatz der Knorr-Bremse ein“, ändert Kinomann Thomas Rüttgers kurzfristig das Programm am Premierentag.