Kultur in Wülfrath : Ausstellung: Ein Freundeskreis zeigt, was in ihm steckt

Ausstellung: Ein Freundeskreis zeigt, was in ihm steckt

Wülfrath (liri) Im Rathaus wird es wieder bunt: Der Freundeskreis „Ateliers der Bergischen Diakonie“ (FAB) präsentiert am Mittwoch, 26. Februar, von 15 bis 16.30 Uhr eine Kunstausstellung im Foyer des Wülfrather Rathauses.

Eine Besonderheit des Freundeskreises ist unter anderem, dass neben den Mitgliedern auch der Beirat inklusiv ist. Manuel Rohde ist seit vielen Jahren als Kunsttherapeut im offenen Atelier in der Bergischen Diakonie tätig und freut sich auf ein besonderes Ereignis, an dem das Inklusive nicht hervorgehoben werden müsse, sondern schlicht gelebt werde. An der bunten Mischung der Werke beteiligen sich am Mittwoch etwa 23 Kunstschaffende. Das Motto „fabelhaft“ soll die Vielfalt der Menschen des inklusiven Freundeskreises verdeutlichen.