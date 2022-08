Beitrag zur Energiewende in Wülfrath : Bürgernetzwerke zur Solaroffensive schaffen

Beitrag zur Energiewende in Wülfrath

Wülfrath Viele wollen Sonnenenergie per PV-Anlage nutzen. Bürger, die das bereits tun, sollen Neulinge, die dies vorhaben, beraten. So soll ein Netzwerk entstehen.

Hinter der „BürgerSolarBeratung“ steht das Konzept einer ehrenamtlichen und kostenlosen Begleitung im gesamten Entscheidungs- und Umsetzungsprozess. Dabei sollen Bürger helfen, die bereits eine PV-Anlage haben, ihre Erfahrungen weitergeben. In vielen Städten wurde das Modell bereits erfolgreich umgesetzt.

In insgesamt vier Workshops werden Interessierte vom gemeinnützigen und bundesweit tätigen Verein „MetropolSolar e.V.“ fortgebildet. Ziel der Schulungen ist es, den Grundstein für eine lokale, ehrenamtlich tätige Beratungsgruppe zu legen, die eigenständige und qualifizierte „BürgerSolarBeratungen“ durchführen soll.

Die Bürger der Städte Erkrath, Hilden, Ratingen und Wülfrath können sich zu einer Online-Infoveranstaltung am Mittwoch, den 10. August, um 19 Uhr anmelden. Interessierte der jeweiligen Städte können sich per Mail an folgende Adressen für die Anmeldung wenden: Wülfrath: G.Schlueter@stadt.wuelfrath.de