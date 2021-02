Kreativität in der Kalkstadt : Atelier-Kurse der Diakonie sollen Mitte April wieder starten

Wülfrath Steinbildhauen unter der Leitung von Sunci Matijani und Manuel Rohde ist der erste Kursus mit öffentlicher Beteiligung im neuen Jahresprogramm.

Dass das eine das andere nicht ausschließt, zeigen die vielen beeindruckenden Ergebnisse aus den einzelnen Kursen. Eine große Besonderheit des „Offenen Ateliers“ ist das Arbeiten mit Metall. So gibt es gleich mehrere Workshops „Schmieden und Schweißen“, in denen die altehrwürdige Kunst des Schmiedens mit dem modernen Verfahren des Schweißens kombiniert wird. Egal ob Schrott oder Rohmetall – in diesen Workshops wird alles zur Kunst.

„Sie sind auch bei den Wülfrathern sehr beliebt“, freut sich Manuel Rohde über die Nachfrage. Nun konnte das „Offene Atelier“ einen Inklusionsscheck vom Land für den Ausbau der Schmiede nutzen. Eine weitere Besonderheit des „Offenen Ateliers“ ist der Ort. „Wir haben einen wunderschönen Außenbereich“, sagt Manuel Rohde, „wir sind hier sozusagen mitten im Grünen.“ So kann Bernd Bähner nicht nur den Workshop „Zeichnen in der Natur“, sondern auch die Ferienworkshops „Plein Air – Malen in der Natur“ und „Mixed Media im Freien“ anbieten. „Wir haben die Möglichkeit, viel im Freien stattfinden zu lassen“, meint auch Manuel Rohde. Und das ist in Corona-Zeiten ein ganz klarer Vorteil, ganz abgesehen von der besonderen Atmosphäre.