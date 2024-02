Verschickungskinder besuchen Ruine in Aprath „Wie konnte es sein, dass dieser Geist der schwarzen Pädagogik herrschte?“

Durch Aprath wird auch ein Schlaglicht auf die Rolle von Kurkindern für die Tuberkuloseforschung und Medikamententests geworfen. Die Medizinhistorikerin Sylvia Wagner und ihr Fachkollege Burkhard Wiebel recherchierten zum Einsatz sedierender Medikamente und zu Arzneimittelprüfungen in Kindererholungsheimen und -heilstätten. Ihr Ergebnis: In Aprath sei 1956 - ein Jahr vor Markteinführung - das Schlafmittel Contergan beziehungsweise dessen Wirkstoff Thalidomid an Kindern mit Keuchhusten getestet worden. Auch in einer Kinderheilstätte in Wittlich in der Eifel wurde den Kindern demnach Contergan in großen Mengen verabreicht. Der Aprather Chefarzt Kurt Simon habe 1955 auf einem Fachkongress außerdem über die Testung einer Streptomycin-Pantothensäure-Verbindung an 88 wohl an Tuberkulose erkrankten Kindern und Jugendlichen berichtet.