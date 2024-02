Verschickungskinder besuchen Ruine in Aprath „Das Gebäude und der Geist, der dort herrschte – ich wollte einfach nur weg“

Für eine Studie des Landes Nordrhein-Westfalen zum missbräuchlichen Einsatz von Medikamenten an Verschickungs- und Heimkindern in Kliniken suchen Wissenschaftler Zeitzeugen. Schon erste Ergebnisse von Forschungen zur ehemaligen Kinder-Lungenheilstätte Aprath bei Wülfrath nahe Wuppertal zeigten, dass allein dort in den 50er und 60er Jahren „umfangreich Medikamente an tuberkulosekranken Kindern getestet“ worden seien, sagte die Pharmazie-Historikerin Sylvia Wagner am Montag in Wülfrath.