Wülfrath gratuliert : Anneliese Hausschild feiert 90. Geburtstag

Wülfrath Die Wülfrather Seniorin liebt die Pflanzen und führt ihren Haushalt immer noch selbstständig.

Gern erinnert sie sich an die Zeit, in der sie in Düssel gelebt hat, bis sie Anfang der 2000er Jahre in die Nähe der Innenstadt in eine kleine Erdgeschosswohnung zog. „Wir haben dort ein Haus gebaut und hatten einen schönen Garten. Ich liebe Pflanzen und ich habe Setzlinge gezogen, ach das war eine schöne Zeit.“ Ihre zweite große Leidenschaft sei das Nähen gewesen. Anneliese Hausschild ist gelernte Einzelhandelskauffrau im Textilwarenbereich, hat in Wülfrath gelernt und nach der Lehre erst bei Morjan in Mettmann und dann wieder in Wülfrath gearbeitet.