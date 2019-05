Programm in Wülfrath : Anmeldung für Ferienakademie startet am Montag

Wie hier beim Ferienprogramm am Zeittunnel, so werden die Kinder auch in der Ferienakademie ihren Spaß haben (Symbolfoto). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Wülfrath Das Angebot richtet sich an Kinder von sechs bis zehn Jahren.

Die Wülfrather Ferienakademie findet in diesem Jahr vom 15. bis 26 Juli in den Räumen des Kinder- und Jugendhauses an der Schulstraße 5 statt. Dort wird das Team der Abteilung Kinder- und Jugendförderung gemeinsam mit den Teilnehmern die Ferienfreizeit montags bis freitags von 9.30 bis 15.30 Uhr gestalten. Die Anmeldung zur Ferienakademie beginnt schon am Montag, 3. Juni, um 16 Uhr, und und dann jeweils dienstags bis freitags von 17 bis 20 Uhr. Die Stadt weist darauf hin, dass Anmeldungen nur durch die Eltern persönlich entgegengenommen werden können, telefonische Anmeldungen sind leider nicht möglich.

Das richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren, auch an Kinder mit Inklusionsbedarf. Während der ersten beiden Sommerferienwochen erleben die jungen Teilnehmer alles, was zum Studentenleben dazugehört: Sie gestalten ein eigenes Studentendorf, bei dem sien unter anderem am Hochschulsport teilnehmen können, an Seminaren teilnehmen, leckeres Essen in der Mensa zubereiten oder Studentenjobs erfinden - Partys gehören natürlich auch zum Studentenleben dazu. Passend dazu gibt es zu Beginn der Aktion ein Vorlesungsverzeichnis mit allen geplanten Aktion der jeweiligen Woche.