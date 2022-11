An(ge)dacht von Msgr. Herbert Ullmann „Die Nacht ist vorgedrungen“

Wenn ich in die Welt hineinschaue, sind die Ereignisse dieser Tage alles andere als hoffnungsvoll und tröstlich. Dunkelheit, Ängste, Kälte umfangen uns. Und jeder muss irgendwie damit fertig werden. Der Hamburger Sozialpädagoge und Pfarrer Jakob Hinrich Wichern erfand Mitte des 19. Jahrhunderts im „Ruges Haus“ (Rauhes Haus) für seine Heimeinrichtung zugunsten „verwahrloster Kinder“ in den dunklen, kalten Räumen damals den Adventskranz, ursprünglich noch mit 24 Talgkerzen (wie heute die 24 Türchen des Adventkalenders). Jeden Tag wurde eine Kerze mehr entzündet, die Licht und Wärme verbreitete. Das Brauchtum hat diese Idee aufgegriffen und weitergetragen. Heute ist sie in unzähligen Variationen weltweit in Kirchen und Häusern verbreitet. Vom „Rauhen Haus“ in Hamburg ging eine Bewegung aus, die einen anderen Umgang mit „schwierigen Menschen“ pflegte. Mitmenschliche Wärme ist Nahrung für die Seele, mehr noch als Lichterglanz und wohlige Wärme. Der Text von Jochen Klepper fährt fort: „Der Tag ist nicht mehr fern.“ In der größten Dunkelheit draußen geht es auf die Morgendämmerung zu. Der Advent lässt auch das Finstere zu, ja. Er setzt aber das tröstliche, aufrichtende Licht „von oben“ entgegen: „Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein.“ Dieses Licht des Sterns der Verheißung wünsche ich uns die nächsten Wochen.