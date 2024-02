Karneval 2024 in Wülfrath Jetzt Karten für Altweibersturm auf Sparkasse sichern

Der 8. Februar ist für die einen ein ganz normaler Donnerstag. Für die anderen ist an diesem Donnerstag Altweiber – der Start der Hochphase in der fünften Jahreszeit. Die Kalkstadtnarren rüsten sich natürlich wieder zum traditionellen Sturm auf „dat Spardösken“. Wie gewohnt öffnen sich pünktlich um 16.11 Uhr die Türen des Beratungs-Centers Am Diek, danach gibt es kein Halten mehr: Die Narren übernehmen das Kommando in der Sparkasse.