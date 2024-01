Karneval 2024 in Wülfrath Altweibersturm auf Sparkasse mit veränderten Auflagen

Allerdings werden sich die Narren in diesem Jahr auf organisatorische Änderungen einstellen müssen, wie die Kreissparkasse mitteilt. Denn die maximale Personenanzahl ist dieses Mal begrenzt auf 200 Jecken. „Die sonst so gerne genutzte Galerie im ersten Obergeschoss kann nicht mehr genutzt werden“, so das Geldinstitut. Grund sind hier geränderte, gesetzliche Vorschriften für die Sicherheit der Gäste. Bereits im letzten Jahr wurde die Auftrittsfläche in den größeren Teil der Kundenhalle verlegt – und dort wird auch in diesem Jahr das jecke Treiben stattfinden. Denn: „The show must go on – jetzt erst recht“, wie Kreissparkasse und Kalkstadtnarren sagen.