Ukrainehilfe in Wülfrath : Aktuell leben 156 Menschen aus der Ukraine in Wülfrath

In der Notunterkunft in der Turnhalle des Gymnasiums steht alles für die Aufnahme bereit. Bisher musste sie noch nicht genutzt werden. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Die meisten sind privat untergekommen. Die hergerichtete Notunterkunft in der Sporthalle kam bisher nicht zum Einsatz, soll aber noch weiterhin bestehen bleiben. Derzeit erhält die Stadt vor allem Zuweisungen von Menschen aus anderen Staaten als der Ukraine.

Stand Dienstagabend leben aktuell 156 Personen aus der Ukraine in Wülfrath, sagte Sozialamtsleiter Mike Flohr in der Sitzung des Sozialausschusses. Manche, wie Studenten, seien kein ukrainischer Staatsbürger, haben aber eine gültige Aufenthaltsgenehmigung. Nach wie vor sind viele privat untergekommen, sodass nur 37 in städtischen Unterkünften leben. Die Notunterkunft (NUK) in der Sporthalle des Gymnasiums musste bisher noch nicht genutzt werden.