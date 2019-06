Gemeinsam zum Ziel : Wie aus Einzelkämpfern ein Team wird

Wülfrath Freie Aktive Schule, Sekundarschule und Gymnasium haben gemeinsam am Aktionstag „Kids in action“ teilgenommen.

Am Dienstag haben Sechstklässler der drei Schulen Gymnasium Wülfrath, Freie Aktive Schule Wülfrath sowie Sekundarschule am Berg beim Aktionstag des Arbeitskreises Suchtprävention „Kids in action“ mitgemacht. An dem Tag müssen die Schüler an insgesamt 15 verschiedenen Stationen, die auf die drei teilnehmenden Schulen verteilt sind, verschiedene Herausforderungen bewältigen. Im Vordergrund steht nicht nur der Spaß, sondern auch die Förderung des Selbstwertes und der Konfliktfähigkeit. Geplant wird der Aktionstag vom Arbeitskreis Suchprävention der Stadt Wülfrath, in dem Vertreter der Schulen, der Caritas-Suchthilfe und des Kinder- und Jugendhauses in Fragen der Suchtvorbeugung zusammenarbeiten. Das Besondere an dem Tag ist, dass die Schulen nicht etwa in Teams gegeneinander arbeiten, sondern dass die einzelnen Gruppen gemischt werden und sich so erst finden müssen. „Neu ist in diesem Jahr, das neben Lehrern auch Schüler der Klassen 9 und 10 eingebunden sind und Verantwortung übernehmen“, erklärt Caritas-Präventionsfachkraft Beatrix Neugebauer. Die älteren Schüler müssen die jüngeren zu den einzelnen Stationen an den drei Schulen begleiten oder führen die einzelnen Spiele vor Ort durch.