Aktion in Geschäften : Kinder und Jugendliche suchen Ostereier

Aktion in Geschäften

In Geschäften der Wülfrather Innenstadt sind Ostereier versteckt. Foto: dpa/Caroline Seidel

Wülfrath Was wäre Ostern ohne Eiersuche? Deswegen hat sich die Werbegemeinschaft „Wülfrath pro“ gemeinsam mit den Gewerbetreibenden aus der Innenstadt eine Osterüberraschung für Kinder und Jugendliche ausgedacht.

In einigen Läden ist von heute, Montag, an jeweils ein Osterei versteckt. Darauf ist ein Buchstabe zu lesen, alle Buchstaben zusammen ergeben das Lösungswort. Wer seine ausgefüllte Rätselkarte mit dem Lösungswort bis zum 20. April bei der Buchhandlung Rüger abgibt, nimmt am Gewinnspiel teil. Der Vorstand von „Wülfrath pro“ lost den oder die Gewinnerin aus.