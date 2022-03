Justiz in Wülfrath : Achteinhalb Jahre Haft für schweren sexuellen Missbrauch

Justiz in Wülfrath

Der Vorsitzende Richter am Wuppertaler Landgericht fand in der Urteilsbegründung deutliche Worte. Foto: dpa/Oliver Berg

WÜLFRATH/WUPPERTAL 36-jähriger Wülfrather gestand mehr als 140 Taten. Seine Stieftochter war acht Jahre alt, als das Martyrium begann. Mit 17 bekam sie ein Kind von ihm.

Der wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern angeklagte Wülfrather muss für acht Jahre und sechs Monate in Haft. Der Prozess gegen den 36-Jährigen hatte größtenteils unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden – vor allem auch, um das noch minderjährige Opfer zu schützen.

Die mittlerweile 17-Jährige hatte den ehemaligen Lebensgefährten ihrer Mutter erst im vergangenen Jahr angezeigt. Die Mutter wiederum scheint ahnungslos gewesen zu sein, dass der damalige Partner ihr Kind missbraucht hat. Die erste Tat soll zurückreichen bis ins Jahr 2013, da war das Opfer acht Jahre alt. Die Mutter des Mädchens war schwanger mit einem gemeinsamen Kind und lag im Krankenhaus, als ihr Partner zuhause deren Tochter im Badezimmer missbrauchte. Nachdem er dazu auch noch gewalttätig gegenüber seiner Lebensgefährtin geworden war, sei das Mädchen vorübergehend aus der Familie genommen worden. „Leider konnte sie sich in dieser Zeit niemandem anvertrauen“, sprach der Vorsitzende Richter über das, was danach geschah: Das Mädchen kam zurück in die Wohnung von Mutter und Stiefvater, der Missbrauch ging weiter.