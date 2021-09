Ausgehen : Abend mit Bibel und Whisky in der Kulturkirche

Wülfrath Am Freitag, 17. September, 19 Uhr, wird es „eine gute Kombination aus Bibeltexten, Whisky und Essen“ geben, die unter dem Begriff „Genussvoll Glauben“ zusammenklingen soll, verspricht die freikirchliche Gemeinde.

(RP) Die Iren nennen Whisky „Uisge beatha“, übersetzt „Wasser des Lebens“. In der Bibel heißt es: „Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst“. Was liegt da näher, als Bibel und Whisky zusammenzubringen – das dachte sich die evangelische-reformierte Kirchengemeinde, die nun wieder zu einer biblischen Whisky-Probe einlädt. Termin ist am Freitag, 17. September, um 19 Uhr in der Kulturkirche an der Tiegenhöfer Straße 14. Angekündigt ist „eine gute Kombination aus Bibeltexten, Whisky und Essen“, die unter dem Begriff „Genussvoll Glauben“ zusammenklingen soll. Gewürzt wird mit kulinarischen Zwischentönen, die den Abend auch für Nicht-Whisky-Trinker schmackhaft machen. Teilnehmen kann, wer von Corona genesen, geimpft oder frisch getestet ist (3G-Regeln). Eingeladen sind sowohl Menschen, die von Whisky oder Bibel oder beidem gar keine Ahnung haben, als auch Kenner der einen und/oder anderen Materie. Die Teilnahme kostet 20 Euro inklusive Whisky und 10 Euro ohne Whisky. Anmeldungen bei Pfarrer Thomas Rehrmann, Telefon 02058 925617, Mail thomas.rehrmann@ekir.de.