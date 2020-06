WÜLFRATH/WUPPERTAL : Zeugen entlasten Angeklagten

WÜLFRATH/WUPPERTAL Die erhobene Anklage, ein 65-Jähriger habe seine Frau getötet, stützt sich auf ein rechtsmedizinisches Gutachten. Darin soll von Faserresten im Hals die Rede sein, sie deuten auf Ersticken durch Kopfkissen.

Im Zeugenstand berichtete am zweiten Prozesstag nun der Rettungssanitäter davon, die Frau in einem Mehrfamilienhaus in der Nordstraße - auf dem Ecksofa liegend - vorgefunden zu haben. Der Notarzt habe nur noch deren Tod feststellen können. Der Angeklagte habe die Sachlage damals so geschildert: Man habe bis spät in die Nacht zusammen ferngesehen und sei auf dem Ecksofa eingeschlafen. Am nächsten Morgen habe er dann gegen 10.30 Uhr zur Toilette gehen wollen und festgestellt, dass seine Frau regungslos und ohne Puls neben ihm gelegen habe. Er habe daraufhin sofort den Notarzt verständigt und später seine Stieftochter und die Schwägerin angerufen.