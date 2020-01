Jubiläum an der Goethestraße Wülfrath : Wasserwelt feiert runden Geburtstag

Wülfrath Wie die Stadt das 50-jährige Bestehen des Hallenbads begeht, ist noch geheim. Die DLRG plant verschiedene Aktionen.

Zu Beginn der Siebzigerjahre, als das Wülfrather Hallenbad eröffnet wurde, war die Welt noch in Ordnung. Damals nämlich verfügten die Städte offensichtlich einerseits noch über einen anderen Etat und ihre Mitarbeiter hatten andererseits noch mehr Zeit. Denn zur Eröffnung des Hallenbades am 16. November 1970 fanden sich auch prominente Besucher ein:

Das ist nun 50 Jahre her und inzwischen wird nicht mehr in Schwarz-Weiß geschwommen und auch die bemerkenswerter Badehauben von Schwimmerinnen mit onduliertem Haar sind passé. In den azurblauen Wellen tummeln sich inzwischen gerne Sportbegeisterte, die hier ihre wohltuenden Bahnen ziehen. Auch Wülfraths Nachwuchs nutzt die Einrichtung vorbildlich. Die örtliche DLRG um Ausbildungsleiter Heiko Dietrich bietet Schwimmstunden für die Jüngsten an. „Die werden schon von den Grundschülern sehr gut genutzt“, sagt er über die „gute Resonanz, wir haben Wartelisten“. Und damit jedes Wülfrather i-Dötzchen sicher schwimmen lernt, unterstützt die Organisation „Kinder in Not“, wo es finanziell klemmt. Warmwassertage, oder Disco-Schwimmen sind weitere Angebote, mit denen Wassernixen und Neptuns Söhne begeistert werden.