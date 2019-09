Verursacher war offenbar betrunken : 28-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Als die Polizei den Fahrer zu Hause antraf, stritt er ab, am Unfall beteiligt gewesen zu sein, verwickelte sich aber in Widersprüche. Foto: Michael Scholten

Wülfrath Der Unfallfahrer war offenbar betrunken und hatte auch keine gültige Fahrerlaubnis.

(arue) Am späten Mittwochabend (11. September) kam es in Wülfrath, auf der Straße „Aprath", zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Der Unfall forderte eine Leicht- und einen Schwerverletzten. Der Unfallverursacher flüchtete.

Wie die Polizei berichtet, befuhr gegen 22.55 Uhr der Fahrer eines Ford Fiesta die Straße Aprath (L74) in Wülfrath in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 9 kam der Wagen aus zunächst unbekannter Ursache ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß der Ford frontal mit dem Mini One einer 28 Jahre alten Wuppertalerin zusammen. Der unfallverursachende Ford-Fahrer flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle, seinen beschädigten Wagen ließ er an der Unfallstelle zurück.