Zeugen gesucht nach Angriff mit Messer 26-Jähriger schwer verletzt

Wer hat den Angriff auf den 26-jährigen Wülfrather in der Nacht zu Sonntag in der Unterführung an der Goethe-/Wilhelmstraße beobachtet oder kennt unter Umständen sogar die Täter? Insbesondere die namentlich nicht bekannten Zeugen, die sich zur Tatzeit vor der Kneipe aufgehalten haben sollen, werden gebeten, sich unter 02058 9200-6180 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.