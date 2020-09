Er hat nicht mal einen Führerschein : 22-jähriger Wülfrather baut unter Alkohol Unfall mit geklautem Auto

Foto: dpa Foto: dpa/Carsten Rehder

Wülfrath Er prallte mit einem Kleinlastwagen Marke Ford Transit an der Schwanenstraße in das Heck eines geparkten Smart, der durch die Wucht des Zusammenpralls noch in das Heck eines davor parkenden Peugeot geschoben wurde.

(RP) Am späten Samstagabend (26. September), gegen 22 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf der Schwanenstraße. Aus zunächst ungeklärter Ursache prallte der Fahrer eines Kleinlastwagens Marke Ford Transit in das Heck eines geparkten Smart. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Smart noch in das Heck eines davor parkenden Peugeot geschoben.

Ungeachtet des großen Sachschadens an allen drei Fahrzeugen (mindestens 3500 Euro) wollte der Transit-Fahrer vom Unfallort zu flüchten. Dabei kam er mit seinem Fahrzeug aber von der Straße ab und geriet in die abschüssige Wiese einer Parkanlage. Auf regennassem und weichem Untergrund fuhr sich der Ford dort fest, woraufhin der Fahrer seine Flucht zu Fuß fortsetzte.