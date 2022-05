Sport in Wülfrath : 140 Kita-Kids erhalten das Minisportabzeichen

Die Freude an der Bewegung stand bei den Kids im Lhoist-Sportpark Erbacher Berg an erster Stelle. Foto: Kreis Mettmann

WÜLFRATH n Anlehnung an die Grundidee des Sportabzeichens absolvierten die Drei- bis Sechsjährigen im Lhoist-Sportpark Erbacher Berg in Wülfrath das Minisportabzeichen. Die Freude an der Bewegung steht im Vordergrund.

Für 140 Kinder aus den vier Kitas Caritas Kinder-und Familienzentrum, Kindertagesstätte Wülfrath, DRK-Kita „Farbenfroh“ und die Kommunale Kita „Stadtspatzen“ war das nach der pandemiebedingten Zwangspause ein ganz besonderer Tag: In Anlehnung an die Grundidee des Sportabzeichens absolvierten die Drei- bis Sechsjährigen im Lhoist-Sportpark Erbacher Berg in Wülfrath das Minisportabzeichen. „Endlich können wir wieder aktiv werden und mehr Bewegung für Kinder möglich machen. Viele Kinder erleben einen ‚richtigen‘ Sportplatz zum ersten Mal“, erzählt Ingrid Rössler von der beim Kreisgesundheitsamt angesiedelten Initiative „Lott jonn – Kindergarten in Bewegung“.

Das Minisportabzeichen vermittelt Kindern vor allem die Freude an Spiel und Bewegung im Freien und die Möglichkeit, ihre körperlichen Fähigkeiten und Grenzen auszutesten. „Ganz t(d)oll bewegen“ und „ganz weit laufen“ stehen unter anderem auf den Urkunden, die die Kinder voller Stolz entgegennahmen. Alle erhielten zudem eine Medaille fürs Mitmachen, denn die Bewegungsfreude selbst und nicht die Leistung steht im Vordergrund.

Bisher gibt es das Deutsche Sportabzeichen als breitensportlich orientiertes Angebot nur ab dem Grundschulalter. „Eigentlich zu spät“, dachten Kreissportbund und Kreisgesundheitsamt und riefen deshalb im Jahr 2010 das Minisportabzeichen ins Leben. Mit dem Konzept sollen die Akteure in den Städten langfristig motiviert werden, die Aktion eigenständig durchzuführen. Einige Städte haben dies mit Unterstützung von Kreisgesundheitsamt und Kreissportbund bereits umgesetzt und starten aktuell auch wieder.

Insgesamt haben seit 2010 schon mehr als 9.000 Kinder aus 220 Kitas im Kreisgebiet teilgenommen. Die beliebte Aktion wird nun nach und nach wiederbelebt und in die Städte getragen.

(am)