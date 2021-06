Grabscher in Wülfrath : 14-Jährige im Bus befummelt

Wülfrath Für eine 14-Jährige aus Wülfrath endete dieser Sonntagabend hässlich. Bei Aussteigen aus einem Schnellbus wurde sie im Gedränge unsittlich begrabscht – teil die Polizei mit.

Gegen 18.25 Uhr sei die 14-Jährige in Wuppertal in den Bus der Linie SB69 in Richtung Wülfrath eingestiegen. An der Endstation Wülfrath-Stadtmitte wollte sie, wie viele weitere Fahrgäste, den Bus verlassen. Im Gedränge vor der Bustür habe ein Mann das Mädchen mehrfach in schamverletzender Weise berührt, teilt die Polizei mit. Die 14-Jährige lief nach Hause und berichtete ihren Eltern über den Vorfall. Diese alarmierten die Polizei.