Wülfrath : 100 Fenster der Parkschule müssen saniert werden

Die Parkschule in Wülfrath ist wohl die älteste Schule im Städtchen, im Jahr 1912 errichtet. Und aus 1912 sind auch die Fenster der Schule, also mehr als einhundert Jahre alt. Und genau 100 Jahre später, also 2012, begann die große Planung für eine Sanierung, denn die Fenster entsprachen nicht mehr der Norm, die an Wärmedämmung und Schallschutz heutzutage angelegt wird. Diplom-Ingenieur Michael Kumpf vom Planungs- und Bauaufsichtsamt und der Denkmalbehörde und die Architektin Sandra Leidig-Diekmann vom Hochbauamt haben dieses große Sanierungsprojekt, das in der Größenordnung von 760.000 Euro liegt, begleitet und die ersten Ergebnisse jetzt vorgestellt. Knapp einhundert Fenster müssen ihren Angaben zufolge saniert werden. 2014 war ein Versuch gestartet, nur eine Vorsatzscheibe anzubringen. Die Lösung war aber nicht praktikabel und für den Schulbetrieb nicht geeignet, wie Architektin Leidig-Diekmann betonte.