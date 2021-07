CDU im Kreis Viersen : Zwist um Landtagskandidatur

Der 52-jährige Guido Görtz hat bereits angekündigt, sich um das Landtagsmandat im Wahlkreis Viersen I zu bewerben. Der Willicher CDU-Fraktionschef hält ihn für eine „integrative Persönlichkeit, nach innen und außen“. Foto: Marc Schütz

Kreis Viersen Die Dülkener Ortsbürgermeisterin Simone Gartz will für die CDU für den Landtag kandidieren. Unterstützung erhält sie von der Frauen-Union im Kreis Viersen. Es gehe darum, die „Herrenkultur“ in der CDU zu durchbrechen. In Willich wird das sehr kritisch gesehen.