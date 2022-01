Zwei Verletzte in Willich : Autofahrer prallt gegen geparkten Sattelanhänger

Zwei Verletzte in Willich

Willich Bei einem Unfall auf dem Siemensring in Willich sind am Donnerstag zwei Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war ein 20-jähriger Viersener gegen 9 Uhr mit seinem Auto auf dem Siemensring unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Kombination mit der feuchten Fahrbahn kam er nach links von der Fahrbahn ab, schleuderte herum und prallte gegen einen geparkten Sattelanhänger, so die Polizei.