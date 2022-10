Unfall in Willich : Kollision zwischen Motorrad- und Auto mit zwei Schwerverletzten

Unfall in Willich

Willich Auf der Krefelder Straße in Willich ist es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Autofahrerin und eines Morradfahrers gekommen, bei dem beide schwer verletzt worden sind.

Die beiden kollidierten und trugen schwere Verletzungen davon. Die Feuerwehr und Polizei rückten aus, es wurde ein Rettungshubschrauber aus Duisburg angefordert, der über Willich kreiste und versuchte, am Unfallort zu landen.

Vom Boden aber gab es dann Entwarnung: Die beiden schwebten offenbar nicht in Lebensgefahr und wurden in die umliegenden Krankenhäuser, nach Krefeld und nach Mönchengladbach, gebracht. In der Folge wurde die Krefelder Straße zwischen Düsseldorfer und Katharina-Esser-Straße für einige Zeit vollgesperrt, um den Unfallort zu sichern und die beschädigten Fahrzeuge zu räumen.