Internetplattform aus Willich : Zwei Männer wollen als „Alltagsritter“ in der Krise helfen

Neersen Yuriy Uruskyy und Alexander Kaminentsky wollen eine Plattform etablieren, auf der Hilfsangebote über Stadtgrenzen hinaus koordiniert werden. Mit Willicher Unterstützung wollen sie bekannter werden.

Uruskyy (35) stammt aus der Ukraine, studierte in Aachen Zahnmedizin und arbeitet in einer Düsseldorfer Gemeinschaftspraxis. Weil seine Frau schwanger ist, hat er seinen Jahresurlaub eingereicht. Kaminentsky (33) stammt aus Moskau und lebt in Köln. Der Marketingmann hat in der Corona-Krise mehr Zeit als sonst. Die beiden Männer wollen die Internetplattform „Alltagsritter“ etablieren. Sie wissen, dass eine gute Idee allein noch nicht reicht. Sie müssen noch viele Klinken putzen, um bundesweit bekannt zu werden, wie sie es erhoffen. Jetzt trafen sie sich mit ihrem Bekannten, dem Neersener Rechtsanwalt und Steuerberater Wolfgang Boochs, dem CDU-Bundestagsabgeordneten Uwe Schummer und dem CDU-Parteivorsitzenden Christian Pakusch. „Unser Portal hat zwei Ziele“, erklärte Kaminentsky ihnen: Es soll Menschen helfen, die in Zeiten der Pandemie nicht vor die Tür gehen, ihre Alltagsprobleme zu lösen. Zu Hause bleiben, Risiken minimieren, lautet das Motto. Das zweite Ziel: Während jede Gemeinde für sich einen eigenen Weg gehe, um durch die Krise zu kommen, möchten die beiden Männer den Blick über die Ortsgrenzen hinaus werfen.