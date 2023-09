Flächennutzungsplan in Neersen und Schiefbahn Aus Äckern sollen Parkanlagen werden

Konkret handelt es sich um Unterlagen zur „173. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Willich und B-Plan 16 IV N (beides südlich Pappelallee)“ und zur „176. Änderung (nördlich Fontanestraße)“. Die Unterlagen liegen ab dem 8. September im Foyer des Technischen Rathauses (Rothweg in Neersen) aus und können auch von außen gut eingesehen werden. Begründung und weitere schriftliche Unterlagen sind im Foyer einzusehen. Die Pläne samt Unterlagen gibt es auch im Internet unter https://www.stadt-willich.de/leben-willich/planen-bauen-wohnen/stadtplanung/aktuelle-planung. Bei Rückfragen und für persönliche Einzelgespräche ist der zuständige Planer Adrian Mendicino (Tel. 02154 949 263) der richtige Ansprechpartner, Stellungnahmen können auch per E-Mail an stadtplanung@stadt-willich.de geschickt werden.