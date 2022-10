Kellerbrand in Anrath : Zwei Feuerwehrmänner erleiden bei Rettungseinsatz Verbrennungen

Anrath Nach der Rettung zweier Senioren und dem Löschen der Flammen, entzündeten sich plötzlich Rauchgase in der Nähe von zwei Feuerwehrmännern. Zuvor musste ein 87-jähriger Hausbewohner schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Wohnungsbrand am Donnerstagabend in Willich-Anrath sind neben zwei Senioren auch zwei Feuerwehrmänner verletzt worden. Gegen 18.30 Uhr hatten Polizei und Feuerwehr mehrere Notrufe über einen Brand in einem Einfamilienhaus am Reutersweg erhalten. Wie die Polizei mitteilte, kam es nach ersten Erkenntnissen zu einer Brandentwicklung im Keller des Hauses. Hierbei wurden zwei Hausbewohner verletzt, die von der Feuerwehr aus dem brennenden Haus gerettet wurden. Ein 87-jähriger Bewohner musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Seine 86-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen.