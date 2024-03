Jugendhilfe in Willich Zuschüsse für privaten Kita-Träger werden erhöht

Außerdem genehmigte der Jugendhilfeausschuss den Erweiterungsantrag für die Kita „Glückskinder“ um eine Ü3-Gruppe mit der dafür notwendigen Neubau-Maßnahme. Die Verwaltung hatte in der Vorlage die Entwicklung der Einrichtung skizziert, die sich „in einem umfangreichen Erweiterungsprozess“ befinde. Der erste Betriebskindergarten „Glückskinder“ am Hundspohlweg läuft seit Sommer 2013. Aktuell wird in der Nachbarschaft am Neubuschweg ein Neubau für drei U3-Gruppen und eine Ü3-Gruppe gebaut. Außerdem läuft ein Neubau in Holzmodulbauweise am Hundspohlweg. Er ist für eine U3-Gruppe geplant, soll im August fertig sein und für die jetzt genehmigte weitere Ü3-Gruppe aufgestockt werden.