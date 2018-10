Zusammenhang mit Hambacher Forst? Halle der Firma Boels in Willich brennt nieder

Willich In Willich brannte in der Nacht zu Montag die Lagerhalle einer Maschinenvermietung - jetzt hat der Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen. Ein politischer Hintergrund wird nicht ausgeschlossen. Gibt es einen Zusammenhang mit den Protesten im Hambacher Forst?

In der Nacht waren zwei Feuer im Gewerbegebiet Münchheide (Willich) ausgebrochen. Die Firma Boels, deren Lagerhalle in brannte, soll auch Hebebühnen für die Räumungen im Hambacher Forst vermieten. „Wir ermitteln in alle Richtungen, konkrete Hinweise auf einen solchen Zusammenhang gibt es derzeit nicht“, betonte eine Polizei-Sprecherin auf Nachfrage.

Am späten Sonntagabend wurde die Feuerwehr Willich zu zwei Brandeinsätzen an der Halskestraße alarmiert. Um 23.30 Uhr meldeten Zeugen einen Brand in einer Lagerhalle. Als die Löschzüge eintrafen, brannte eine etwa 30 mal 40 Meter große Halle, in der unter anderem Hebebühnen abgestellt waren, in voller Ausdehnung. Das Übergreifen des Feuers auf andere Gebäudeteile konnte verhindert werden, die Lagerhalle brannte völlig nieder. Verletzt wurde niemand, aber es entstand Sachschaden im „deutlich sechsstelligen Bereich“, so die Sprecherin.