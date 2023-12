Zwischen Willich und Schiefbahn Mehrfamilienhaus soll preiswerten Wohnraum bieten

Maaßen nennt weitere Details: Das Fünf-Familienhaus werde über vier Wohnungen mit zwei Zimmern, Küche, Diele und Badezimmer sowie über eine Wohnung mit drei Zimmern, Küche, Diele und Bad verfügen. Wegen des Wohnungsmangels habe der Willicher Stadtrat zum Haushalt 2023 die Verwaltung mit dem Verkauf des Grundstücks, das sich bisher als Grünfläche in städtischem Eigentum befand, beauftragt, so Maaßen. Ziel sei die Veräußerung an einen Investor zum Bodenrichtwert mit der Auflage, dort öffentlich geförderten, also bezahlbaren Wohnraum zu errichten, gewesen. „Allerdings gab es zuvor noch einige Fragen zu klären, denn auf dem Grundstück wurde bis Mitte des letzten Jahrhunderts eine Hausmülldeponie betrieben. Deshalb musste zunächst eine Abfrage beim Kreis Viersen hinsichtlich der Belastungen erfolgen“, so Maaßen.