Ins Gefängnis nach Willich gebracht : Bundespolizei nimmt mit Haftbefehl Gesuchten fest

Willich/Kaldenkirchen Einsatzkräfte der Bundespolizei haben einen 41-Jährigen nach der Einreise aus den Niederlanden kontrolliert. Dabei stellten sie fest, dass der Mann mit Haftbefehl gesucht wurde.

Mitarbeiter des Zollfahndungsamts Essen haben einen 41-jährigen Mann ins Gefängnis in Willich eingeliefert, der mit Haftbefehl gesucht wurde.

Wie die Bundespolizei mitteilte, hatten Beamte der Bundespolizei den Mann am Montagmittag nach der Einreise aus den Niederlanden im Regionalexpress 13 am Bahnhof in Nettetal-Kaldenkirchen kontrolliert. Dabei stellten sie fest, dass der Mann mit Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht wurde.