Ziel erreicht Schiefbahn bekommt den Glasfaser-Vollausbau

Der zuständige DG-Projektleiter Murat Durmaz überbrachte Bürgermeister Christian Pakusch (CDU) die frohe Kunde: „Die Vertriebs- und Beratungsmaßnahmen haben zum Ziel geführt und wir haben von unserer Geschäftsleitung das ‚Go‘ für den Ausbau bekommen“, so Durmaz. Obwohl das Bündelungsverfahren nur schwer in Gang gekommen war, konnten am Ende über den Servicepunkt an der Hochstraße und dank der Unterstützung durch die Bürgerinitiative genügend Interessenten gefunden werden.