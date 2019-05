Schule Willicher Heide : Ein Zirkuszelt auf dem Schulhof

Foto: Schule Willicher Heide

Willich Zeltaufbau war am Wochenende auf dem Schulhof der Grundschule Willicher Heide an der Krefelder Straße 352 angesagt. Eltern, Lehrer und Mitarbeiter vom pädagogischen Zirkus Soluna bauten gemeinsam das Zirkuszelt auf, das in dieser Woche im Mittelpunkt steht.

Von Bianca Treffer