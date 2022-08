Die schönsten Schultüten im Kreis : Schickt uns Fotos Eurer Schultüten

Wir suchen die schönsten Schultüten. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Kempen Heute sind sie wieder unterwegs: die i-Dötzchen mit ihren bunten Schultüten. Wer in den vergangenen Wochen eine Schultüte selbst gebastelt hat, sollte heute ein Foto der Schultüte machen und uns schicken, per E-Mail an kempen@rheinische-post.de!

