Stadt Willich: Zeigen, wie Landwirtschaft funktioniert

Stadt Willich Auf dem Hof der Familie Stauten in Neersen können Kinder das Arla-Hof-Entdecker-Programm nutzen. Rita Stauten ist zertifizierte Bauernhof-Erlebnispädagogin und nimmt kleine und große Besucher mit auf eine Tour zu Kühen und mehr.

"Wer weiß denn, auf was wir hier sitzen?", möchte Stauten wissen. Das Wörtchen "Stroh" schallt ihr vielfach entgegen, wogegen das Wort "Heu" nur von einigen wenigen zu hören ist. Und die haben Recht. Damit ist die zertifizierte Bauernhof-Erlebnispädagogin schon mitten im ersten ländlichen Thema. Aufmerksam hören die jungen Besucher zu, wie Heu gemacht und wofür es gebraucht wird. Der ein oder andere erzählt vom Kaninchen daheim, das ebenfalls Heu frisst. Aber das sei in so kleinen Paketen abgepackt, wie die Kinder mitteilen. Kaum sind die Butterbrote verzehrt, wird es aufregend. "Wollen wir zu den Kälbern gehen?", fragt Stauten. Kinderaugen leuchten auf und im Gänsemarsch geht es in Richtung Stall los, wobei alle zuvor erfahren haben, dass man im Stall leise sein soll. Das fällt sichtlich schwer, denn die kleinen Kälber in ihren Boxen und Laufställen begeistern sichtlich. "Warum müssen die in Boxen sein und die anderen nicht?", kommt die erste Frage von Max. Stauten erklärt, dass es sich um ganz junge Kälber handelt, die die ersten Lebenstage zum eigenen Schutz einzeln in den abgeteilten Boxen leben müssen und dort die Milch von ihrer Mutter bekommen.