“Wie soll Willich zur Schwammstadt werden?“ : Zehntausende Euro für Regenkanal-Anschluss

Willich Seit Jahrzehnten lassen die Anwohner an der Alperheide 44 bis 74 das Regenwasser unter ihren Gärten versickern. Doch mit dem Ausbau der Straße verlegt die Stadt Willich nun einen Kanal und zwingt sie, ihre Grundstücke anzuschließen. Grund ist die komplizierte Rechtslage.

Mail Stichwort „Bürgermonitor“ an kempen@rheinische-post.de; Brief an Rheinische Post, Engerstraße 20, 47906 Kempen.

Mit dem „Bürgermonitor“ will die RP die großen und kleinen Projekte in der Stadt beleuchten.

Dabei seien er und seine elf Nachbarn, die am Ortsausgang Richtung Krefeld leben, mit ihren Versickerungslösungen bislang bestens klargekommen, sagt der selbstständige Bauingenieur, einen Regenwasserkanal hat es entlang der Hausnummern 44 bis 74 nie gegeben. Der Regen wird von Dach und Garage in den Boden und unterirdisch in den Garten geleitet, wo sich ein Sickerschacht in 2,5 Meter Tiefe befindet. „Seit 20 Jahren versickert dort das Wasser friedlich“, sagt Stobernack.