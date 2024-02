Bildung in Willich Wo Sportbegeisterte Abi machen

Abiturabschlüsse sind normalerweise fast so vielfältig wie die Menschen, die sie machen. Die Wahlmöglichkeit aus einer Vielzahl an Fächern ergibt Hunderte oder Tausende mögliche Fächerkombinationen. Am Rhein-Maas-Berufskolleg ist das zumindest im Bildungsgang „Mit Sport zum Abitur“ anders. „Wir haben hier Sport als erstes Abiturfach. Dazu gibt es Biologie, Deutsch oder Englisch und Erziehungswissenschaften. Auch wir sind an das Zentralabitur in NRW gebunden, und so decken wir alle Anforderungen ab“, erläutert Andreas Schwan, einer der beiden Leiter des Bildungsgangs, den es nun seit zehn Jahren am Standort Willich gibt. Dabei gebe es bei diesem durchaus viele Gewinner.