„Jugend forscht“ : Schüler stellen Bauschaum aus Abfall her

Über den Erfolg der Schüler Zamzam Mohumed und Julian Juergen freuen sich Chemielehrer Alexander Rother (links) und Schulleiterin Ute Will-Nieding. Foto: Kaiser. Foto: Wolfgang Kaiser

Willich Die erste Teilnahme von Zamzam Mohumed und Julian Juergen bei „Jugend forscht“ endete sehr erfolgreich: Beim Landeswettbewerb belegten die Abiturienten den zweiten Platz.

Wenn Zamzam Mohumed und Julian Juergen auf das zwei Meter lange Schild mit dem Logo von „Jugend forscht“ samt Standnummer, ihrem Projekttitel, dem Schulnamen und ihren beiden Namen blicken, sind sie stolz. „Ich habe mir immer gewünscht, dass genau so ein Schild mit meinen Namen im Chemieraum unserer Schule hängen wird. Es war für mich eine große Motivation, mich auf diesem Weg in der Schule zu verewigen“, sagt Zamzam Mohumed lächelnd. Im Chemieraum der Oberstufe hängen bereits zwei solcher Schilder, denn schon zweimal schafften Chemie-Schülerprojekte der Robert-Schuman-Europaschule den Sprung auf die Landesebene von „Jugend forscht“.

„Die Schilder, die den Stand bei der Präsentation in Leverkusen beim Landeswettbewerb zieren, haben wir zur Erinnerung an den Erfolg im Oberstufen-Chemieraum aufgehängt. Nun folgt das dritte Schild“, freut sich Alexander Rother. Der Chemielehrer leitet den Projektkurs „Umweltschutz voller Energie“, der in der Oberstufe mit zwei Wochenstunden angeboten wird. Und genau aus diesem Kurs stammen die Projekte, die bei „Jugend forscht“ so erfolgreich waren.

Info Drei Wettbewerbsebenen bei „Jugend forscht“ Alle Teilnehmer am Wettbewerb „Jugend forscht“ traten zunächst im Februar bei einem Regionalwettbewerb an. Die Regionalsieger qualifizierten sich für die Landeswettbewerbe, die in allen Bundesländern im März und April stattfanden. Alle „Jugend forscht“-Landessieger starten im Mai beim großen Finale, dem Bundeswettbewerb.

Zamzam Mohumed und Julian ­Juergen holten sich in diesem Jahr mit ihrem Projekt „Kunststoff aus Lignin – wie ein Abfallprodukt ökologisch sinnvoll genutzt wird“ einen zweiten Platz im Bereich Chemie auf der Landesebene. Der 19-jährigen Abiturientin und dem gleichaltrigen Abiturienten kam im Projektkurs, den die beiden zu Beginn der Stufe 13 gewählt hatten, die Idee, sich mit dem Abfallprodukt aus der Papierproduktion zu beschäftigen. Sie nahmen Kontakt zum Fraunhofer-Zentrum für Chemisch-Biotechnologische Prozesse in Leuna auf, wo man sich unter anderem mit Lignin beschäftigt.

Was genau ist es für ein Stoff? Wo fällt er an? Welche Eigenschaften hat er? Wie kann er nutzbringend weiterverarbeitet werden? Lignin stellte sich als Herausforderung dar. Schnell war klar: Die beiden Unterrichtsstunden reichen für ein solch aufwendiges Projekt bei Weitem nicht aus. „Wir haben in unseren Freistunden sowie an Elternsprechtagen in Chemieräumen der Schule gearbeitet und auch ansonsten jede Menge Freizeit investiert. Es war anstrengend, hat aber viel Spaß gemacht, und wir haben jede Menge gelernt“, sagt Julian Juergen. Die Jungforscher gewannen selbst Lignin, mit dem danach weitergearbeitet wurde. Allerdings reichte das selbst gewonnene Lignin für die geplanten Experimente nicht aus. Das Fraunhofer-Zentrum half auf Anfrage der beiden Gesamtschüler mit weiterem Lignin aus.