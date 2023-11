Bis zum 15. Dezember Zählerableser der Stadtwerke geht durch Willich

Kunden, die während der Zeiten nicht zu Hause sind oder vom Stadtwerke-Mitarbeiter nicht angetroffen werden, haben laut Unternehmen drei Möglichkeiten, ihre Zählerstände dennoch zu übermitteln: die eigene Ablesung und Eintragung online auf der Seite der Stadtwerke unter stadtwerke-willich.de/zaehlerstand. Möglichkeit Zwei ist ein Foto der jeweiligen Zählerstände. Am Einfachsten ist, dieses mit dem Smartphone oder Tablet zu erstellen und direkt per E-Mail an kundenservice@stm-stw.de zu senden. Wichtig: Unbedingt notwendig ist hier die Angabe der Kundennummer. Außerdem müssen Bilder aller Zähler (Strom, Gas, Wasser) erstellt und angehängt werden.