Benefiz-Workshop für Frauen in Afghanistan und in der Ukraine : Yoga-Tag von Frauen für Frauen

Mit sanften Übungen aus dem Hatha-Yoga erlebten die Teilnehmerinnen einen entspannten Tag in der Schiefbahner Kulturhalle. Foto: Norbert Prümen

Schiefbahn Anlässlich des Weltfrauentags lud Daniela Töller zum Hatha-Yoga-Benefiz-Workshop in die Schiefbahner Kulturhalle ein. Jeweils 600 Euro gingen an die Uno-Flüchtlingshilfe für Frauen in Afghanistan und in der Ukraine.