Worship Andacht in Neersen Wie Jugendliche ihren Glauben ausdrücken wollen

„Schön, dass du da bist.“ Die herzliche Begrüßungsschrift auf dem bunten Bild im Eingangsbereich der Neersener Friedenskirche zaubert bei den Besuchern unterschiedlichsten Alters, die nach und nach in die Kirche treten, ein erstes Lächeln auf die Gesichter. Aber nicht nur hier staunen die Besucher. In der Kirche sind Lichterketten und Kerzen zu sehen, auf einer langen, blumengeschmückten Tafel stehen Getränke und Gläser. Immer wieder erfolgt die Frage an die Eintretenden, ob sie etwas trinken möchten. Mit der Worship Andacht namens „Celebrate“ haben die jugendlichen Organisatoren der Emmaus Kirchengemeinde mitten ins Schwarze getroffen.