Buchvorstellung : Wolfgang Boochs schreibt Buch über die Weltkriege in Neersen

In Begleitung seiner Frau Radmila, der Kinder Magdalena und Paula-Marie sowie des Künstlers Waleed Ibrahim präsentierte Wolfgang Boochs sein neues Buch. Foto: Kaiser. Foto: Wolfgang Kaiser

Neersen Wolfgang Boochs hat wieder ein Buch geschrieben: „Neersen zur Zeit der Weltkriege“ wurde jetzt im Wahlefeldsaal vorgestellt. Es ist 142 Seiten stark, kostet zehn Euro und ist bei Leyendecker, in der Katholischen öffentlichen Bücherei und beim Autor selbst zu haben.

Boochs hat einen besonderen Bezug zu Neersen: Der 75-Jährige hat nie woanders gelebt. Er hat bereits 106 Briefe seines Onkels Konrad Vander veröffentlicht. Der sollte eigentlich die elterliche Metzgerei übernehmen, fiel jedoch als Soldat vier Tage vor Kriegsende, mit gerade einmal 21 Jahren. Kurz zuvor hatte er seine Verwandten noch wissen lassen, ihm gehe es wunderbar, es sei fast so wie Urlaub.

Bürgermeister Josef Heyes würdigte Boochs’ Engagement und erinnerte daran, dass der über 70 Jahre währende Frieden ein wertvolles Geschenk sei. Wolfgang Boochs erzählte, wie ein Einmarsch der amerikanischen Truppen am 4. März 1945 vonstatten gegangen war: „Es war ein schöner, sonniger Vorfrühlingstag, die Amerikaner kamen über Viersen, und die Neersener hatten sich kampflos ergeben, während es in Schiefbahn noch Kämpfe gegeben hatte.“ Rund 210 Menschen aus Neersen kostete der Zweite Weltkrieg das Leben. Die meisten starben an der Front irgendwo auf dieser Erde.

Stadtarchivar Udo Holzenthal hatte etliche Fotos zur Verfügung gestellt, auf denen unter anderem zerstörte Gebäude zu sehen sind. Der Autor verriet, warum über dem kleinen Dorf Brandbomben abgeworfen wurden: „Das lag an der Nähe zu Mönchengladbach, Krefeld und dem Ruhrgebiet. Der Bombenkrieg begann im Jahre 1940. Josef Herlitz, seinerzeit Rektor an der Katholischen Grundschule, hatte von 1939 bis 1945 Tagebuch geführt. Darin ist unter anderem festgehalten, dass die Krefelder Edelstahlwerke bereits im Jahre 1940 bombardiert worden waren und dass die Stimmung unter den Neersenern angespannt gewesen ist, weil die Angriffe meistens nachts erfolgten. „Herlitz schildert das sehr plastisch“, verriet Boochs.

Was ihm im Rahmen seiner Recherchen aufgefallen war: Er fand ein Dokument mit Datum vom 16. Oktober 1941, wo Soldaten auf Heimaturlaub von der Judenvernichtung berichteten. „Es stimmt also nicht, wenn Zeitgenossen später immer wieder behaupten sollten, sie hätten davon nichts gewusst“, gab der 75-Jährige zu bedenken. Er schildert die Alltagssituation der Menschen in Deutschland, die den Ersten Weltkrieg bejubelt hatten, dann aber sehr bald mit Mangel konfrontiert wurden.