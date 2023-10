Derzeit 1001 Menschen in städtischen Unterkünften Wo Willich Geflüchtete unterbringen will

„Wir brauchen jeden einzelnen Platz“, sagt die Willicher Beigeordnete Brigitte Schwerdtfeger, unter anderem zuständig für die Unterbringung geflüchteter Menschen. Genau 1001 Menschen aus verschiedenen Ländern lebten am Mittwoch in den städtischen Unterkünften. „Nicht mitgezählt sind die Personen, die privat untergekommen sind“, sagt Schwerdtfeger. Die städtischen Unterkünfte platzen aus allen Nähten und werden voraussichtlich bis Ende des Jahres komplett belegt sein – und das, obwohl bereits Maßnahmen zur Kapazitätserweiterung getroffen wurden. Erläutert werden diese auch in der Vorlage zum nächsten Willicher Haupt- und Finanzausschuss, der am Mittwoch, 18. Oktober, um 18 Uhr im Neersener Schlosskeller tagt.